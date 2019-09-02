Президент Польши не согласен с планом Трампа вернуть Россию в G7

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда выразил серьезные сомнения в понедельник относительно кампании президента Дональда Трампа по возвращению России в Группу семи, передаёт УНН со ссылкой на USA Today.

Так, выступая на совмесной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом в Президентском дворце Польши, Дуда не отвергал напрямую призыв Трампа о возвращении России в “большую семёрку”, пишет издание — в то же время он дал понять, что не в восторге от этого предложения.

“Я считаю, что мы не должны действовать в соответствии с позицией „business-as-usual“ в отношении России. Это моя позиция, и я не боюсь ее выражать”, — сказал Дуда.

Дуда однако с пониманием отнесся к причинам отмены визита Трампа в Польшу.

Трамп был вынужден отложить свой визит из-за “природы вещей, которые нельзя предсказать”, сказал Дуда.

Как сообщал УНН, Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в прошедшие выходные из-за урагана “Дориан”, который может обрушиться на Флориду.