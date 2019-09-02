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Абромавичус назвал первоочередные задачи на посту гендиректора Укроборонпрома

Абромавичус назвал первоочередные задачи на посту гендиректора Укроборонпрома

Айварас Абромавичус

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Назначенный Президентом на должность Генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус официально приступил к исполнению своих обязанностей и уже озвучил первоочередные задачи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Как отметили в пресс-службе, в первую очередь в качестве генерального директора Абромавичюс считает необходимым стабилизировать ежедневную работу концерна, запустить процесс финансового аудита и осуществить кадровую ротацию среди ТОП-менеджмента концерна и предприятий, входящих в "Укроборонпром".

Напомним, указ №641/2019 о назначении Абромавичуса был обнародован на сайте Президента Украины 30 августа 2019 года. В тот же день Глава государства подписал Указ об освобождении от этой должности Павла Букина.

В течение последних двух месяцев Абромавичюс возглавлял Наблюдательный совет Концерна, куда был введен указом президента Владимира Зеленского от 12 июня 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укроборонпром
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