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Зеленский уволил Муженко с военной службы

Зеленский уволил Муженко с военной службы

Виктор Муженко

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко. Об этом говорится в соответствующем указе № 645/2019, размещенном в понедельник на сайте президента, передает УНН.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о назначении нового генпрокурора Украины и уволил Луценко.

Как сообщал УНН, Зеленский 21 мая уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Владимир Зеленский
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