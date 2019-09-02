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Понедельник, 2 сентября 2019, 18:50 • Тоня Туманова • 18030
Зеленский провел кадровые перестановки в АМКУ
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Антимонопольном комитете Украины, подписав соответствующие указы, передает УНН.
Так, Президент уволил Анну Артеменко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, подписав указ №642/2019.
Также Глава государства совершил сразу два назначения.
В соответствии с указом №644/2019 Ирину Копайгору он назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины, а Ольгу Песчанскую, согласно указу №643/2019, назначил первым заместителем Главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.
Напомним, Зеленский уволил Муженко с военной службы.
Источник: УНН
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