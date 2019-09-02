Зеленский провел кадровые перестановки в АМКУ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Антимонопольном комитете Украины, подписав соответствующие указы, передает УНН.

Так, Президент уволил Анну Артеменко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, подписав указ №642/2019.

Также Глава государства совершил сразу два назначения.

В соответствии с указом №644/2019 Ирину Копайгору он назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины, а Ольгу Песчанскую, согласно указу №643/2019, назначил первым заместителем Главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Напомним, Зеленский уволил Муженко с военной службы.