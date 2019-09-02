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Апаршин может возглавить Директорат по вопросам нацбезопасности и обороны Украины

Апаршин может возглавить Директорат по вопросам нацбезопасности и обороны Украины

Иван Апаршин

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Эксперт по безопасности и обороне из команды Президента Украины Иван Апаршин претендует на должность Генерального директора Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в офисе Президента Украины, передает УНН со ссылкой на данные декларации Апаршина для НАПК.

Так, Апаршин подал в государственный реестр 2 сентября электронную декларацию кандидата на должность, подается при назначении в органы власти.

В разделе "место будущей работы" он указал Офис президента Украины, в разделе "должность, на которую претендуете как кандидат" Апаршин указал должность "Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны".

Отметим, ранее у Президента заявили, что Кандидатуру Ивана Апаршина рассматривают среди претендентов на должность ответственного за военные вопросы и оборону в ОП.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что заместителем главы МВД может стать екснардеп Антон Геращенко.

Источник: УНН
Теги: СНБО, декларация, назначения
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