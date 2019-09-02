Военные окажутся на улице, а обвиняемые на свободе: у Матиоса очертили последствия ликвидации военной прокуратуры

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Коллектив военной прокуратуры проанализировал законопроект №1032, которым предлагается ликвидировать военную прокуратуру и предупредил о последствиях такого решения в рапорте, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиос, отозванного сегодня с должности по инициативе нового министра обороны и нового Генпрокурора, передает УНН.

Законопроект, внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским, содержит ряд юридических пробелов, говорится в документе.

В частности непонятно, что делать с криминальными производствами, которые расследовали военные прокуроры и передали их в суд.

Если эти дела (4000) пойдут в области гражданским прокурорам, говорят военные прокуроры, это нивелирует должное поддержание обвинения, создаст предпосылки для необоснованного изменения мер обвиняемым и избежания лицами уголовной ответственности из-за истечение срока.

"Гражданские прокуроры не имеют опыта расследования и процессуального руководства в процессах о военных преступлениях, учитывая специфику субъектного и объектного состава правонарушений. В условиях войны на обучение нет времени", - предупреждают прокуроры.

Гражданские правоохранители также не смогут производить осмотр на линии соприкосновения - существует прямое указание со стороны руководства ГБР и Национальной полиции о запрете выезда на места происшествия в сектора непосредственного соприкосновения с противником. Все это делали военные прокуроры.

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Кроме этих пробелов, в законопроекте Президента в целом не определены кадровые вопросы. Пока обвиняемые в уголовных процессах смогут улучшить свое положение, военнослужащие из прокуратуры могут оказаться на улице, без права на аттестацию.

"Положения законопроекта о порядке увольнения военных прокуроров противоречат действующему законодательству военной сферы, не определяют правового механизма прекращения контракта военного прокурора с Министерством обороны Украины ...

Законопроектом не определено, кто будет выполнять требования законодательства при увольнении военнослужащих военных прокуратур.

Не учтено, что освобождение прокуроров с военной службы длиться в среднем от 2 до 4 месяцев ...

Почти 100 военнослужащих военных прокуратур гарнизонов, которые имеют стаж работы до 2 лет останутся не допущенные к аттестации", - говорится в рапорте военных прокуроров на имя Генерального прокурора Украины Рябошапки.

Напомним, сейчас одним из подозреваемых (обвиняемых) в уголовных процессах военной прокуратуры является экс-нардеп Александр Шепелев. До того, как военные прокуроры приняли в свое производство дело Шепелева, ему удавалось бежать и скрываться от правоохранителей. По информации СМИ, бегство Шепелева в 2014 году была хорошо продуманной и щедро оплаченной - в частности, представителям администрации, которые помогали беглецу. На организацию было потрачено около 1 млн долл. Поводом стала "внезапная тяжелая болезнь" Шепелева.

Шепелева подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовід банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Ерохина.

Также ему инкриминируют хищение средств "Родовід банка" на сумму более 220 млн грн, а также совместно с бизнесменом Павлом Борулько организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года.

Еще одним резонансным делом было расследование военных прокуроров против батальона "Торнадо". В 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках и ряде других тяжких преступлений. Бойцы "Торнадо", по данным следствия, пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты "Торнадо" Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

В 2017 году суд определил наказание 8 "торнадовцам" на срок от 8 до 11 лет лишения свободы, еще 4 лицам - до 5 лет с освобождением наказания с испытанием.