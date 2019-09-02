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Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение ядерной безопасности Украины

Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение ядерной безопасности Украины

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с представителями компании Westinghouse Electric Corporation, во время которой стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности, а также определили дальнейшее сотрудничество с компанией с целью реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем. Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины, передает УНН.

Как отметили в пресс-службе, сегодня состоялась встреча Секретаря СНБО Украины Александра Данилюка с представителями компании Westinghouse Electric Corporation.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетической сфере, в частности с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности. Приоритетными направлениями работы были определены дальнейшее сотрудничество с компанией с целью реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем, а также привлечение новейших технологий для повышения энергетической системы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Данилюк обсудил безопасность в регионе с руководителями Совбезов США, Польши и Беларуси.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Данилюк
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