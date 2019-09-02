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Главы МИД Украины и Германии провели неофициальную встречу в Берлине

Главы МИД Украины и Германии провели неофициальную встречу в Берлине

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Берлине состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайка и Германии Хайко Мааса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии в Twitter, передаёт УНН.

“Министр иностранных дел Хайко Маас сегодня неформально встретился со своим будущим украинским коллегой Вадимом Пристайко в Берлине”, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ.

Ранее украинский МИД сообщил, что Пристайко сегодня прибыл из Варшавы в Берлин, где должен принять участие в переговорах относительно предстоящей встречи на высшем уровне в нормандской формате.

Как сообщал УНН, новый министр иностранных дел Украины осуществил первые зарубежные визиты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Берлин, встреча
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