Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,0882  EUR: 27,75 -0,1882 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 сентября 2019 05:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2835
Версия для печати

Киев и Загреб скоординировали сотрудничество перед председательством Хорватии в ЕС

Киев и Загреб скоординировали сотрудничество перед председательством Хорватии в ЕС

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Киев и Загреб скоординировали направления взаимодействия перед председательством Хорватии в ЕС. Об этом и других вопросах сотрудничества речь шла 2 сентября в Киеве во время очередного раунда украинско-хорватских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Украинскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, хорватскую - заместитель министра иностранных дел Республики Хорватия Вице Скрачич.

Достигнута договоренность о проведении визитов на высшем уровне, укрепление практического сотрудничества в экономической и энергетической сферах, продолжение работы группы по обмену опытом мирного реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украинская сторона выразили благодарность Хорватии за неизменную поддержку в противодействии российской агрессии, в частности, реабилитацию раненых украинских военнослужащих и организацию отдыха соответствующих категорий детей. Также отмечена необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России.

Хорватская сторона подтвердила поддержку евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины. В этом контексте договоренность о подготовке отдельных переговоров относительно приоритетов хорватского председательства в ЕС в 2020 году и подготовки очередного саммита Восточного партнерства.

По результатам переговоров подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватия на 2020-2021 годы.

Напомним, у Украины не было своего посла в Хорватии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Хорватия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.