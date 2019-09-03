Киев и Загреб скоординировали сотрудничество перед председательством Хорватии в ЕС

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Киев и Загреб скоординировали направления взаимодействия перед председательством Хорватии в ЕС. Об этом и других вопросах сотрудничества речь шла 2 сентября в Киеве во время очередного раунда украинско-хорватских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Украинскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, хорватскую - заместитель министра иностранных дел Республики Хорватия Вице Скрачич.

Достигнута договоренность о проведении визитов на высшем уровне, укрепление практического сотрудничества в экономической и энергетической сферах, продолжение работы группы по обмену опытом мирного реинтеграции временно оккупированных территорий.

Украинская сторона выразили благодарность Хорватии за неизменную поддержку в противодействии российской агрессии, в частности, реабилитацию раненых украинских военнослужащих и организацию отдыха соответствующих категорий детей. Также отмечена необходимость сохранения санкций ЕС в отношении России.

Хорватская сторона подтвердила поддержку евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины. В этом контексте договоренность о подготовке отдельных переговоров относительно приоритетов хорватского председательства в ЕС в 2020 году и подготовки очередного саммита Восточного партнерства.

По результатам переговоров подписан План консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватия на 2020-2021 годы.

Напомним, у Украины не было своего посла в Хорватии.