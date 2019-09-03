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Нардеп предыдущего созыва подрался с новоизбранным парламентарием

Нардеп предыдущего созыва подрался с новоизбранным парламентарием

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вчера, после обеда, в одном из ресторанов на Днепровском спуске произошла драка между нардепами 8 и 9 созывов. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, между нардепом 8-го созыва из фракции “Батькивщина” Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва от фракции “Европейская солидарность” Сергеем Алексеевым возникла ссора, которая переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались.

В то же время известно, что Алексеев обратился в больницу, где был констатирован перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщал УНН, Рада сегодня планирует рассмотреть снятие неприкосновенности с нардепов.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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