Фракции "Голос", "ОПЗЖ" и "Слуга народа" увеличили свой состав

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В состав парламентских фракций “Голос” и “Слуга народа” сегодня вошли по три народных депутата, один парламентарий пополнил состав “Оппозиционной платформы — За жизнь!”. Об этом объявил спикер парламента Дмитрий Разумков с парламентской трибуны во время заседания Рады, передает корреспондент УНН.

“Согласно поданным заявлениям и в соответствии с частью 3 статьи 60 Регламента ВРУ сообщаю о вхождении народных депутатов Васильченко Галины Ивановны, Совсун Инны Романовны и Стефанишиной Ольги Анатольевны в состав депутатской фракции политической партии “Голос”, — отметил Разумков.

По его словам, кроме того, парламентарий Сергей Ларин, который сегодня же только принял присягу народного депутата, вошел в состав фракции “Оппозиционной платформы — За жизнь!”. Также Юлия Гришина, Иван Калаур, Анатолий Остапенко, Ольга Руденко и Татьяна Цыба вошли во фракцию “Слуга народа”.

Напомним, согласно повестке дня заседания парламента, в течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и освобождение от должностей директора НАБУ и ГБР.