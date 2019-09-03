Регистрация | Вход |
USD: 25,14 -0,0882  EUR: 27,75 -0,1882 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 сентября 2019 11:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Названо количество предприятий, которые Россия "национализировала" в Крыму
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3525
Версия для печати

В ГБР перенесли допрос Порошенко

В ГБР перенесли допрос Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Государственном бюро расследований Украины перенесли допрос пятого президента Петра Порошенко на 14:00 вторника, 3 сентября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

Так, допрос должен был состояться сегодня в 10:00. В бюро не уточнили причины переноса и дело, в рамках которого должен был состояться допрос.

Напомним, последний допрос Порошенко в ГБР состоялся 12 августа. Допрос длился 2:00.

Тогда Порошенко давал показания в рамках уголовного производства по факту возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".

После допроса пятый Президент заявил, что готов ответить на вопросы Государственного бюро расследований на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию.

Источник: УНН
Теги: допрос, ГБР, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.