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Лукашенко высказался о причинах продолжения конфликта на Донбассе

Лукашенко высказался о причинах продолжения конфликта на Донбассе

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что есть заинтересованные в продолжении конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает УНН со ссылкой на БелТА.

“Почему не прекратили этот конфликт до сих пор, почти пять лет прошло? Потому что это кому-то надо!”, — заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что предложения по мирному урегулированию, которые Беларусь предлагала изначально, были отвергнуты, конфликт затянулся.

“Когда начался этот конфликт, я послал министра иностранных дел, а тогда он был моим помощником, с планом конкретных действий и личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Я добавил: если вы (в Европе) отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым”, — цитирует белорусского лидера агентство ТАСС.

“Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня в личном плане как главы государства — соседа Украины”, — добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Лукашенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему за поддержкой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, Лукашенко

В тексте упоминаются

Лукашенко Александр
Лукашенко Александр
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