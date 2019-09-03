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У Президента заявили, что ни одного предостережения от КСУ по поводу снятия неприкосновенности нет

У Президента заявили, что ни одного предостережения от КСУ по поводу снятия неприкосновенности нет

Федор Вениславский

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Конституционный суд Украины не делал ни одного предостережения относительно законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом заявил народный депутат, представитель Президента Украины Федор Вениславский во время выступления с парламентской трибуны, передает корреспондент УНН.

"В заключении КСУ относительно законопроекта 7203 ни одного предостережения, о которых говорят наши политические оппоненты, не содержится... Конституционный суд в своих решения четко отметил, что касается законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, должно быть соблюдено несколько ключевых вещей, которые прямо предусмотрены разделом 13 Конституции Украины", - отметил Вениславский.

По его словам, КСУ только говорит о том, что правоохранительные органы должны обеспечить нормальное функционирование парламента.

При этом он пояснил, что оппоненты позиции власти относительно снятия депутатской неприкосновенности заявляют о возможных преследованиях народных депутатов в случае принятия соответствующего закона.

Напомним, Верховная Рада во вторник, 3 сентября, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон.

Источник: УНН
Теги: неприкосновенность, КСУ, депутаты
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