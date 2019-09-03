Визит Зеленского придаст динамики польско-украинским отношениям - МИД Польши

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министры иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Украины Вадим Пристайко накануне провели встречу в Варшаве, во время которой обсудили влияние визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу и согласились, что это придаст динамики нынешним двусторонним отношениям государств. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает УНН.

Сообщается, что министр Чапутович поприветствовал обещание Зеленского от 31 августа дать зеленый свет польской стороне для начала поисковых работ в Украине. Министры иностранных дел также обсудили транспортные вопросы на пограничных переходах и сотрудничество таможенных служб.

Министры также обменялись мнениями о будущем Нормандского формата и других формах участия международного сообщества в отношении Украины.

Кроме того, Чапутович предложил организовать учебные поездки в Польшу для украинских депутатов и сотрудников Офиса Президента и Кабинета министров.

Это позволит обеим сторонам поделиться своим опытом в областях своей компетенции.

Министры также обсудили перспективы форума польско-украинского партнерства.

Как сообщал УНН, Зеленский назвал свой визит в Польшу прорывом и "обнулением" взаимных претензий.