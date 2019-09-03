Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины), передает УНН.

"За" проголосовали 373 (народных депутатов - ред.), против - 0, воздержались - 3. Закон принят", - сказал председатель ВР Дмитрий Разумков.

ВР приняла законопроект об отмене неприкосновенности в первом чтении 30 августа.

Напомним, парламентский комитет по вопросам правовой политики накануне рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Этим законопроектом изымаются два абзаца из статьи 80 Конституции Украины, обуславливающих неприкосновенность народных депутатов Украины.

Новую редакцию этой статьи Конституции было предложено принять в таком виде: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".