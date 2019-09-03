В Украине появились новые министерства

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Правительство реорганизовало ряд министерств, некоторые из них переименовав. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Правительство реорганизовало ряд министерств и оптимизировало их работу. Некоторые переименовал, некоторые объединил, некоторые являются совершенно новыми", - сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно обнародованной инфографики, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ будет Министерством развития общин и территорий Украины.

Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединили в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме того, Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии и природных ресурсов стали Министерством энергетики и защиты окружающей среды.

Министерство информационной политики, Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта стали Министерством культуры, молодежи и спорта.

Министерство по делам ветеранов и министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц объединили в министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Государственное агентство по вопросам электронного правительства стало Министерством цифровой трансформации Украины.

Накануне Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в правительстве приняли документ, который позволяет министрам с нового Кабмина получить в управление существующие министерства.