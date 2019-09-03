Дубинский рассказал, когда уместно будет снять неприкосновенность с Зеленского

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вопрос о снятии неприкосновенности с Президента Украины Владимира Зеленского может быть решен после того, как состоятся громкие дела и посадки, изменения директоров ГБР и НАБУ. Об этом депутат "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал журналистам, передает УНН.

"Я думаю этот вопрос должен быть решен, но чуть позже. Сначала должно быть установлено новое самоуправление, о котором говорит Президент, приняты решения, которые позволят отменить всю полноту власти, это уже происходит. Состоятся уголовные дела, пасадки, изменения директоров ГБР и НАБУ, после этого можно снимать, я считаю, неприкосновенность с президента", - сказал Дубинский отвечая на вопрос ожидает ли он, что с Президента будут снимать неприкосновенность.

Напомним, Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов.

Как сообщал УНН, снятие неприкосновенности не поддержала только "ОПЗЖ".