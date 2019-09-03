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Порошенко остался на продленное заседание Рады, несмотря на допрос в ГБР

Порошенко остался на продленное заседание Рады, несмотря на допрос в ГБР

Петр Порошенко

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Утреннее заседание Верховной Рады продлено на 15 минут, на нем остался и пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, хотя ему был назначен допрос в Государственном бюро расследований на 14 часов. О продлении заседания Рады объявил спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Спикер парламента вынужден был объявить о продлении утреннего заседания Рады на 15 минут для того, чтобы нардепы смогли завершить обсуждение в проголосовать за постановление о включении в повестку дня Рады и передачу в КСУ законопроект, который позволит Президенту образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

В то же время, на заседании присутствует Петр Порошенко, которого ожидают на допрос в ГБР на 14:00.

Ранее в ГБР перенесли допрос пятого президента Петра Порошенко на 14:00 вторника, 3 сентября.

Напомним, согласно повестке дня заседания парламента, в течение сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты Украины планируют рассмотреть назначение и увольнение с должностей директоров НАБУ и ГБР.

Источник: УНН
Теги: ВР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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