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Вместо антикоррупционной оценки законопроектов Рада опубликовала пустые листы А4

Вместо антикоррупционной оценки законопроектов Рада опубликовала пустые листы А4

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. В повестке дня сегодняшнего заседания Верховной Рады – 8 законопроектов. Но только один из них содержит антикоррупционную оценку, сообщает УНН.

Оценку на соответствие антикоррупционным нормам прошел только проект закона о депутатской неприкосновенности, и в силу того, что дана она была еще в январе 2018 года.

Все остальные проекты закона, зарегистрированные уже Президентом Владимиром Зеленским, а это: об отмене адвокатской монополии (№1013), о праве Президента увольнять и назначать глав НАБУ и ГБР (№1014), о законодательной инициативе народа (№1015), об уполномоченных ВР (№1016), об уменьшении конституционного состава ВР (№1017), о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата (№1027) и о вспомогательных органах Верховной Рады (№1028) – антикоррупционной оценки не имеют.

Во всяком случае, вместо таковой на сайте Верховной Рады опубликованы или пустые листы А4, или не опубликовано ничего (в случае с проектом закона №1014).

По какой причине на сайте ВР отсутствуют необходимые для принятия решения документы, УНН намерен уточнить в аппарате парламента.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, Президент, Владимир Зеленский
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