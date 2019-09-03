Следствие по делу MH17 планирует допросить основного подозреваемого, которого могут обменять с РФ

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в 2014 году намерена допросить Владимира Цемаха, задержанного в июне этого года сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и арестованного на основании его причастности к катастрофе. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей ССГ, пишет УНН.

“Нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы господин Цемах находился в Украине. Так он будет доступен для следствия, мы сможем задать ему несколько вопросов”, — приводит агентство слова пресс-секретаря ССГ Брехтье ван де Мосдейк.

“В случае обмена, конечно, сложно сказать, сможем ли мы пообщаться с ним, если он будет в России”, — пояснила она. Ранее СМИ распространили информацию о том, что житель территории под контролем боевиков “ДНР” Цемах может быть включен в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Однако эти данные не подтверждены.

В июне украинские спецслужбы задержали на территории боевиков “ДНР” бывшего командира ПВО бандформирований Владимира Цемаха. Его, предположительно, тайно вывезли с Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения.

Как писал УНН, родственники погибших в катастрофе пассажирского Boeing рейса MH17 над Донецкой областью в июля 2014 года хотят, чтобы премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад прекратил сеять раздор по выводам расследования инцидента.