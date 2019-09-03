Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,1194  EUR: 27,71 -0,0400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 сентября 2019 17:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В прокуратуре Крыма подсчитали убытки от оккупации полуострова
В прокуратуре Крыма подсчитали убытки от оккупации полуострова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11235
Версия для печати

Депутаты приняли постановление об увольнении Милованова

Депутаты приняли постановление об увольнении Милованова

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины поддержали постановление об освобождении от должности члена совета Национального банка Тимофея Милованова. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Так, депутаты приняли за основу и в целом постановление об освобождении от должности члена совета Национального банка министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

Напомним, 7 июля 2016 года Верховная Рада Украины назначила в состав Совета Национального банка сроком на 5 лет Тимофей Милованов. На первой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва Тимофей Сергеевич был назначен Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.