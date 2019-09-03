Депутаты приняли постановление об увольнении Милованова

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины поддержали постановление об освобождении от должности члена совета Национального банка Тимофея Милованова. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Так, депутаты приняли за основу и в целом постановление об освобождении от должности члена совета Национального банка министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.

Напомним, 7 июля 2016 года Верховная Рада Украины назначила в состав Совета Национального банка сроком на 5 лет Тимофей Милованов. На первой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва Тимофей Сергеевич был назначен Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.