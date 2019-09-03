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Фигуранта дела Грымчака оставили под стражей

Фигуранта дела Грымчака оставили под стражей

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Суд оставил под стражей Игоря Овдиенко, которого задержали вместе с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком и которого подозревают в мошенничестве. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговского апелляционного суда.

"Черниговский апелляционный суд, рассмотрев 2 сентября 2019 года апелляционную жалобу защитника Татьяны Матяш в интересах подозреваемого Игоря Овдиенко, оставил без изменений постановление следственного судьи Деснянского районного суда Черниговской области от 17 августа 2019 года, которой последнему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумму 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд перенес дату рассмотрения апелляции, представленной защитником Грымчака.

"Рассмотрение дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Юрия Грымчака отложено на 9:00 6 сентября 2019 года", - проинформировали в суде.

Напомним, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

Как сообщал УНН, 16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

После этого защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании Грымчаку меры пресечения.

Источник: УНН
Теги: суд, апелляция, Юрий Грымчак
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