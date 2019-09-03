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Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Ангела Меркель

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Федеральный канцлер Ангела Меркель пригласила Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Берлин. Об этом говорится в поздравлении Меркель по случаю избрания Гончарука главой правительства, передает УНН.

"Я была бы очень рада вскоре приветствовать Вас в Берлине. Желаю Вам мужества, умения и больших успехов в выполнении тех задач, стоящих перед Вами", - отметила Меркель.

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Как сообщал УНН, Ангела Меркель поздравила Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины.

Напомним, Канада поздравила начало работы новой Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия
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