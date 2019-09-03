Новости: Политика
Вторник, 3 сентября 2019, 18:33 • Тоня Туманова • 7095
Меркель пригласила Гончарука в Берлин
Ангела Меркель
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Федеральный канцлер Ангела Меркель пригласила Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Берлин. Об этом говорится в поздравлении Меркель по случаю избрания Гончарука главой правительства, передает УНН.
"Я была бы очень рада вскоре приветствовать Вас в Берлине. Желаю Вам мужества, умения и больших успехов в выполнении тех задач, стоящих перед Вами", - отметила Меркель.
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Как сообщал УНН, Ангела Меркель поздравила Гончарука с утверждением на пост премьер-министра Украины.
Напомним, Канада поздравила начало работы новой Верховной Рады.
Источник: УНН