Рада направила в Конституционный суд проект закона об уменьшении состава ВР

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит уменьшить состав Верховной Рады Украины до трехсот и закрепить пропорциональную избирательную систему. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) предлагает:

- уменьшить состав народных депутатов Украины до трехсот;

- изъять из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, что осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование статьи 71 Конституции Украины;

- ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком;

- изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит обеспечить эффективный механизм парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине.