Рада направила в КСУ проект закона о дополнительных основаниях прекращения полномочий нардепов

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит усовершенствовать механизм досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) имеет целью обеспечение парламентской дисциплины и совершенствование перечня оснований и механизма досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины.

Добавлены следующие новые основания досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, как:

- объявление умершим;

- установление судом факта неличного голосования народным депутатом Украины в Верховной Раде Украины, то есть голосования народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставление народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины, - с момента вступления в законную силу решения суда об установлении такого факта;

- отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

Напомним, Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит уменьшить состав Верховной Рады Украины до трехсот и закрепить пропорциональную избирательную систему.