Bloomberg: обмен удерживаемыми с Россией станет для Зеленского проверкой

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В течение месяцев Украина и Россия вели переговоры об обмене заключенными. Но пока, несмотря на серию ложных сообщений в СМИ, обмен не состоялся; если ему все же суждено случится, стоит ожидать, что в списке запрошенных Россией лиц будет имя Владимира Цемаха, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Так, присутствие Цемаха, ключевого свидетеля в расследовании крушения рейса MH17 Малайзийских авиалиний в июле 2014 года, в списке заключенных на обмен послужит важным сигналом о намерениях Президента Украины Владимира Зеленского относительно дальнейших переговоров с Россией. Это помогло бы понять, планирует ли Зеленский придерживаться позиции своего предшественника Петра Порошенко или пойти на болезненные уступки, чтобы положить конец войне, пишет издание.

Около 35 человек, удерживаемых каждой стороной, могут быть обменены. Отмечается, что обе страны впервые приблизились к обмену перед украинскими парламентскими выборами в июле.

"Это можно было бы рассматривать как жест доброй воли Кремля в преддверии мирных переговоров, но политический момент оказался неподходящим. Партия друга и союзника президента России Владимира Путина Виктора Медведчука боролась с новой политической партией Зеленского. Медведчук принимал активное участие в переговорах по обмену, поэтому успешный обмен может быть истолкован как то, что Путин помогает своему другу, а не Зеленскому. Кроме того, Международный морской трибунал потребовал, чтобы Россия освободила моряков безоговорочно, и обмен ими мог повредить поддержке Зеленского во время выборов", - пишет автор статьи.

Таким образом, обмен так и не состоялся, но переговоры продолжались. 30 августа в Facebook не без участия недавно назначенного генерального прокурора Украины распространилась ложная информация о том, что самолет с украинскими заключенными уже летит в Киев. Однако такой рейс не был запланирован.

Ряд украинских СМИ и блогеров с тех пор выдвинули теорию, что Россия сорвала сделку в последнюю минуту, с требованием, чтобы Украина отдала Цемаха, задержанного украинской разведкой на территории, удерживаемой сепаратистами, несколько месяцев назад.

Из-за причастности к противовоздушной обороне "ДНР" в 2014 году Цемах потенциально мог знать о сбивании MH-17, который, как установило международное расследование, был сбит ракетой "Бук" с территории, удерживаемой боевиками.

Позже СМИ опубликовали предполагаемое письмо от ведущего голландского следователя по делу о крушении Фреда Вестербеке, в котором говорится, что украинские прокуроры считают Цемаха подозреваемым, а не свидетелем, и что было бы неплохо задержать его для дальнейшего допроса.

Недостаток официальной информации об обмене, с точки зрения автора статьи, серьезно затрудняет понимание того, почему же обмен не произошел. Обе стороны, однако, говорят, что переговоры продолжаются; Путин и Зеленский, пишет издание, видимо, не хотят разочаровывать Макрона и Меркель, которые хотели бы провести переговоры в нормандском формате в этом месяце.

Без обмена переговоры будут практически безнадежными: обеим сторонам необходимо продемонстрировать готовность вести конструктивное обсуждение и идти на компромисс в случае необходимости.

"Если Цемах не участвует в обмене, это может означать одно из двух: то, что требование России на него было ложным слухом или что Путин достаточно нетерпелив, чтобы возобновить мирный процесс, чтобы расследование МН17 приобрело ключевую роль. Если обмен вообще не состоится, он помешает мирному процессу; Зеленский будет вынужден позволить войне затянуться даже без реальной надежды заморозить конфликт, чтобы предотвратить дальнейшие смерти. Для молодого украинского президента обмен является тестом. Каким бы ни был исход, он определит ход игры, в которую ему придется играть в течение следующих четырех лет против гораздо более опытного Путина", - сказано в статье.

Как сообщал УНН, следствие по делу MH17 планирует допросить основного подозреваемого, которого могут обменять с РФ.

Также напомним, что, по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются.