Разумков объяснил, почему Рада приняла закон авторства Порошенко

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня приняла закон о неприкосновенности авторства пятого Президента Украины Петра Порошенко для экономии времени. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Это был самый быстрый путь сделать так, чтобы народные депутаты стали такими же как и все остальные граждане страны. Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может и больше. Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально кто его принял", - сказал Разумков.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении в Конституционный суд Украины для получения заключения, каким образом парламент должен выполнять вывод КСУ относительно законопроекта о снятии неприкосновенности.