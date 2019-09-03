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В Генштабе заявили, что трансформацию ВСУ должны завершить до конца 2020 года

В Генштабе заявили, что трансформацию ВСУ должны завершить до конца 2020 года

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Трансформацию Вооруженных сил Украины должны завершить до конца 2020 года. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник в интервью АрмияInform, передает УНН.

"Первый проект - это реформирование Генерального штаба ВСУ, второй - реорганизация Объединенного оперативного штаба в командование ОС, третий - реорганизация командований видов как органов генерирования, четвертый проект - это подбор и подготовка персонала, который должен занять должности в новых органах управления. Пятый проект - инфраструктурное обеспечение, создание системы управления и связи, шестой - логистическое обеспечение и седьмой - совершенствование законодательной и нормативной базы", - сообщил Колесник.

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По его словам, к 2020 году ВСУ перейдет на новую систему управления и подберет новый профессиональный личный состав в обновленные структуры.

Напомним, Зеленский уволил Муженко с военной службы.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, ВСУ
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