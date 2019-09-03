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В Зеленского сообщили, когда ВР сможет принять семь законопроектов, которые направили в КСУ

В Зеленского сообщили, когда ВР сможет принять семь законопроектов, которые направили в КСУ

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Конституционный Суд Украины сможет через месяц-два предоставить выводы относительно 7 законопроектов об изменениях в Основной закон, которые направила Рада, чтобы получить заключение. Об этом во время брифинга сказал представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, а также предположил, что принять законопроекты в целом Рада сможет уже в 2020 году.

"За подписью председателя ВР эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного Суда Украины, далее в КС месяц-два для того, чтобы их рассмотреть. После того, как Конституционный Суд даст заключение об их соответствии требованиям Конституции Украины, Рада сможет их предварительно одобрить", - сказал Вениславский.

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Он также предположил, что на очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, ВР сможет их принять полностью.

"Если "за" проголосует 300 и более народных депутатов", - уточнил он.

Напомним, сегодня Рада направила в КСУ ряд законопроектов: об уполномоченных ВР, отмене адвокатской монополии, уменьшении количества депутатов и др.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Конституционный суд
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