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СК РФ заочно обвинил украинца в нападении на посольство России в Киеве

СК РФ заочно обвинил украинца в нападении на посольство России в Киеве

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение гражданину Украины “в нападении на посольство РФ в Киеве” в марте 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

“Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых Кошовенко совместно с иными участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства”, — указано в сообщении.

Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (“Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой”).

Расследованием занимается управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления СК.

В СК РФ также решили, заявить, что “украинская сторона такие явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений квалифицирует как хулиганство, что дает основания Следственному комитету Российской Федерации использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений в Украине”.

Как писал УНН СК РФ заявляет, что установил “причастность украинского военнослужащего к обстрелу сотрудников ОБСЕ”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, СК РФ
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