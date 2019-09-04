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Рабочие подгруппы по Донбассу начали встречу в Минске

Рабочие подгруппы по Донбассу начали встречу в Минске

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter, передает УНН.

"В Минске начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Добавим, очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 4 сентября.

Напомним, в течение "хлебного" перемирии, о котором ранее договорилась ТКГ, с 21 июля по 2 сентября, на Донбассе зафиксировано 32 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минск, контактная группа, ООС
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