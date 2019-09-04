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Премьер ожидает, что СБУ ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью

Премьер ожидает, что СБУ ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью. Такого шага от СБУ ждет премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает УНН.

"Мы провели заседание правительства и приняли решение о ликвидации УБЭПа. Это еще незавершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, которые указывают на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же как минимум на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - сказал он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ликвидировать департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, а также заявил о необходимости ликвидации подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой.

Источник: УНН
Теги: СБУ, экономика, преступления, ликвидация, Алексей Гончарук
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