Премьер ожидает, что СБУ ликвидирует управления по борьбе с экономической преступностью

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью. Такого шага от СБУ ждет премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает УНН.

"Мы провели заседание правительства и приняли решение о ликвидации УБЭПа. Это еще незавершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, которые указывают на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же как минимум на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - сказал он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предложил ликвидировать департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, а также заявил о необходимости ликвидации подразделения расследования экономических преступлений в СБУ, в МВД и в налоговой.