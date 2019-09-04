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Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров четырех областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В вторник, 3 сентября 2019 года, руководствуясь ЗУ "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей", - указали в ГПУ.

В Генпрокуратуре напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в регион, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области. Также, находясь в Житомирской области, Президент Украины отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, прокуратура, увольнение

В тексте упоминаются

Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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