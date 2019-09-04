Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,1194  EUR: 27,71 -0,0400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 сентября 2019 13:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9705
Версия для печати

Скалецкая прокомментировала подготовку закона о транспланталогии

Скалецкая прокомментировала подготовку закона о транспланталогии

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство здравоохранения до конца года стремится подготовить закон о транспланталогии. Об этом во время пресс-конференции в среду сказала Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.

“По транспланталогии затягивается время... Я говорила с нашими специалистами, мы говорили с Минфином, на этой неделе мы уже проводим совещание, делаем все для того, чтобы до конца года подготовить и не отстрачивали снова закон”, — сказала министр, включив этот вопрос в список приоритетов.

По ее словам, еще много надо сделать в этом направлении, но это реалистично, если “все будут работать слаженно, и у нас не будет никаких желающих нам препятствовать”.

Как писал УНН, в декабре прошлого года ВР не смогла отсрочить запуск трансплантологии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Зоряна Скалецкая
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.