НАПК за месяц выявило 337 нарушений, связанных с коррупцией

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в августе 2019 года выявило признаки 337 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что уполномоченные лица Нацагентства составили и направили в суд 273 протокола об административных правонарушениях.

"Из них: 46 админпротоколов за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 6 админпротоколов - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 2 админпротоколы - о нарушении ограничений относительно получения подарков, и 3 админпротокола - о невыполнении законных требований Национального агентства", - уточнили в НАПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК отправило в суд 40 протоколов на одного из мэров

За нарушение сроков представления деклараций, по данным Нацагентства, составлено 5 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 33 админпротокола, 1 админпротокол - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

За нарушение порядка представления отчета политической партии Нацагентство направило в суд 34 админпротокола за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 115 админпротоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований Нацагентства направлено в суд 28 админпротоколов.

Также НАПК утвердило 52 обоснованные выводы о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией.

"Из них: по результатам проверок в 25 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - всего на 134,6 млн грн, а также установлены признаки умышленного непредставления 27 деклараций", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в августе начато 40 полных проверок деклараций и утверждено 302 решения о результатах полных проверок деклараций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК нашло в декларации Джапаровой недостоверные данные о более 500 тыс. грн

Нацагентство также направило 12 предписаний.

"Из них: 6 предписаний внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, 6 предписаний - по результатам проверок государственных органов", - уточнили в НАПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК внесло предписание гендиректору "Укроборонпрома"

Всего с начала года Нацагентство зафиксировало 2133 нарушения антикоррупционного законодательства.

Напомним, бывшей руководительнице НАПК Корчак подготовлено подозрение.