В Зеленского объяснили, зачем ему право назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Закрепление в Конституции права образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований за Президентом необходимо для легитимизации существования этих органов. Об этом заявил народный депутат, представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский во время заседания Комитета по антикоррупционной политике, передает корреспондент УНН.

“Руководителей антикоррупционных органов де-факто назначает Президент Украины в соответствии со своими полномочиями, определенных законом. Почему Верховная Рада предыдущего созыва приняла законы, предусматривающие полномочия Президента вопреки требованиям Конституции, — это вопрос к нашим предшественникам... Чтобы не создавать какие-то искусственные основания для сомнений в легитимности органов, имеющих чрезвычайно важное общественное и правовое значение, и предлагается обеспечить конституционно правовую основу для легитимного существования этих органов”, — отметил Вениславский.

По его словам, борьба с коррупцией является одним из приоритетов “Слуги народа” и лично Президента Владимира Зеленского. Поэтому сейчас очень важно обеспечить законность существования НАБУ и ГБР, чтобы лишить возможности заблокировать их работу заинтересованными сторонами.

При этом он добавил, что подобная ситуация сложилась и в отношении независимых регулирующих органов. “Для того, чтобы не закладывать мины под существованием независимых регулирующих органов, которые предусматриваются законами Украины, для того, чтобы они нормально функционировали и были максимально независимыми от органов государственной исполнительной власти”, — пояснил нардеп необходимость предоставления соответствующих полномочий главе государства.

Также он подчеркнул, что никаких коррупционных рисков в связи с предоставлением главе государства дополнительных полномочий нет, поскольку, в частности, в отношении регуляторных органов он не будет иметь права формировать их состав, а лишь утверждать голову после проведения соответствующего конкурса.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит Президенту образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.