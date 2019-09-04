Глава Минздрава назвала основные приоритеты работы ведомства

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство здравоохранения имеет приоритеты три ключевых блока. Об этом во время пресс-конференции в среду сказала Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.

“Высшая ценность — это жизнь человека. Жизнь и ее сохранения. Никто больше в правительстве и в государстве не занимается сохранением жизни как Минздрав. Если мы говорим сейчас о сохранении ценности, в первую очередь мы совершенно точно отработать вопросы экстренной медицинской помощи, чтобы она должным образом работала. С 2012 года идет реформа и не завершена значительное количество вопросов. В том числе маршрутизация, в том числе надежность интенсивного лечения надлежащей сети”, — сказала министр.

Она скала, которая уже имела разговор с министром инфраструктуры по этому поводу.

“Второе, не менее важное для сохранения жизни — это транспланталогии. По транспланталогии затягивается время. Я говорила с нашими специалистами, мы говорили с Минфином, на этой неделе мы уже проводим совещание, делаем все для того, чтобы до конца года подготовить и не переносили снова закон”, — заявила Скалецкая.

“Третий вопрос — это доступная, качественная, высокотехнологичная медицинская помощь, и собственно в этом контексте нам надо отработать информационную политику, кадровую политику”, — добавила она, отметив, что уже имеет наработки, но от обсуждения надо переходить к действиям.

Как писал УНН Скалецкая прокомментировала подготовку закона о транспланталогии.