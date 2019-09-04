Антикоркомитет изменил вывод к законопроекту о президентских полномочия по НАБУ и ГБР

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины внес изменения в свое предварительное заключение к законопроекту, который предоставляет полномочия увольнять и назначать директоров антикоррупционных органов Президенту Украины. Соответствующее решение приняло большинство во время заседания Комитета по антикоррупционной политике, передает корреспондент УНН.

"Внести изменения в предыдущее решение Комитета по поводу вывода по результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта 1014 следующего характера. Определить, что законопроект 1014 соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, не содержит коррупционных рисков. Кроме того, предположить, что на конкурсной основе, в соответствии с законом, избирается руководитель НАБУ и ГБР, определить перечень регуляторных органов и предположить, что регуляторные органы создаются Президентом в порядке, определенном законом", - зачитала решение председатель Комитета Анастасия Красносельская.

При этом она добавила, что также Комитет предлагает внести изменения в закон о ГБР для того, чтобы "уточнить его статус" и избежать противоречий в связи с предоставлением полномочий по назначению и увольнению директора ГБР Президенту.

По ее словам, это решение поддержали 11 членов комитета, поэтому оно было принято.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит Президенту образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.