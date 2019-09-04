Рябошапка должен аргументировать ликвидацию военной прокуратуры - Власенко

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка должен предоставить депутатам парламента аргументы и мотивы ликвидации военной прокуратуры. Пока таких нет. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко.

"Я хотел бы услышать от нового Генпрокурора его комплексное видение реформирования органов прокуратуры, а не какие-то фрагменты. Главное, чтобы это реформирование не превратилось в то, что делал Петр Порошенко с прокуратурой, когда его главная цель была выгнать всех старых и набрать лояльных себе. Я очень не хочу, чтобы новый Генпрокурор пошел по этому пути", - сказал Власенко.

До сих пор не понятно, на каких основаниях пытаются ликвидировать военную прокуратуру, продолжил политик.

"По состоянию на сейчас я не вижу аргументов, почему нужно ликвидировать военную прокуратуру. И кто будет вместо военной прокуратуры расследовать те преступления, военные преступления, происходящие как на территории, неподконтрольной Украине, на территории аннексированного Крыма на территории, временно захваченной РФ на востоке Украины, так и на территории Украины, так как на территории Украины тоже происходят военные преступления.

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И кстати, военные преступления, насколько я это понимаю как человек, который имеет опыт практической юриспруденции, - они достаточно специфичны. И расследование военных преступлений - это тоже специфические прокурорские и следственные действия", - отметил Власенко.

Политик отметил, что во время рассмотрения законопроекта о реформе прокуратуры и ликвидации военной прокуратуры от Рябошапки будут ожидать аргументов.

"Я бы хотел его услышать во время рассмотрения законопроекта. Чтобы он объяснил, зачем это делается, для чего это делается, какие есть мотивы, и чтобы он ответил на вопрос, почему мы ликвидируем военную прокуратуру, и как он видит процедуру прокурорского надзора за расследованием военных преступлений", - подчеркнул Власенко, добавив, что в любом случае должен быть создан специальный орган, который будет заниматься военными преступлениями.

"Мы можем его не называть военная прокуратура, мы можем называть его как угодно, но такие люди должны быть, потому что это специфическая отрасль следственной прокурорской деятельности", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, в Раде нет единого мнения относительно ликвидации военной прокуратуры. Депутаты не уверены в целесообразности такого решения. Подробнее смотрите в сюжете УНН.