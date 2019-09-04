МИД РФ: обмен удерживаемых лиц РФ и Украины находится в ведении Москальковой

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Проблематика обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной является прерогативой уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и правоохранительных органов, МИД РФ на данный момент нечего добавить по данному вопросу. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос о сроках возможного обмена, Захарова отметила, что каждым вопросом должны заниматься официально уполномоченные люди. “На данном этапе комментировать тему обмена — это исключительно прерогатива госпожи Москальковой и правоохранительных органов, — подчеркнула она. — Уполномоченный по правам человека в РФ активным образом занимается этой проблематикой, регулярно комментируя ситуацию в СМИ, и мне пока нечего по этой теме добавить к уже озвученной информации”.

“Как только у нас появятся соответствующие материалы, оценки или необходимость что-то прокомментировать, мы это обязательно сделаем”, — добавила Захарова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются. По ее словам, для того, чтобы он состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур.

Как писал УНН, Кремль не будет анонсировать дату обмена между Россией и Украиной.