Украина готова принять участие в газовых переговорах с Россией и ЕС в сентябре - Оржель

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Украинская делегация готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах с участием представителей России и Европейской комиссии в сентябре. Об этом заявил во время разговора с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщили УНН в пресс-службе Минэнерго.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", - отметил Оржель.

Во время беседы стороны отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС, а также интеграция в энергетические рынки ЕС будет способствовать укреплению энергетической безопасности обеих сторон.

Также стороны обсудили процесс анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и необходимость его скорейшего завершения.

Напомним, накануне вице-президент Еврокомиссии Шефчович провел телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем. По словам Шефчовича, речь шла об анбандлинге "Нафтогаза" и трехсторонних газовых переговорах.

После этого глава минэнерго РФ Новак заявил, что представители министерства энергетики РФ на следующей неделе обсудят с Украиной и Еврокомиссией дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа.