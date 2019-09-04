Регистрация | Вход |
USD: 25,26 0,1194  EUR: 27,71 -0,0400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 04 сентября 2019 16:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4635
Версия для печати

Еврокомиссия назначила Эльмара Брока на должность спецсоветника по международным отношениям с Украиной

Еврокомиссия назначила Эльмара Брока на должность спецсоветника по международным отношениям с Украиной

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Еврокомиссия (ЕК) назначила бывшего председателя комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам Эльмара Брока на должность спецсоветника по отношениям с Украиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

“Еврокомиссия сегодня приняла решение назначить бывшего члена Европарламента Эльмара Брока специальным советником председателя ЕК Жан-Клода Юнкера по отношениям с Украиной”, — сказала она.

Как поясняется в заявлении ЕК, немецкий политик будет консультировать председателя Еврокомиссии “по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране”.

ЕК подчеркивает, что Брок является одним из старейших членов Европарламента, который был впервые избран в этот институт в 1980 году. За это время он работал заместителем председателя и председателем рабочей группы по иностранным делам Европейской народной партии (ЕНП), главным докладчиком Европарламента по вопросам расширения ЕС, внешнеполитическим представителем группы ЕНП, а также переговорщиком ЕП по созданию внешнеполитической службы ЕС.

Стоит напомнить, что президент Словении предложил Украине особый статус отношений с ЕС вместо полноценного членства.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, ЕК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.