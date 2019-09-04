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Кабмин назначил нового представителя в Раде

Кабмин назначил нового представителя в Раде

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде народного депутата Ирину Верещук. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Перешли к последнему пункту повестки дня - назначение представителя Кабмина в Верховной Раде. Ей стала нардеп от Слуги народа (неожиданно!) Ирина Верещук", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, по словам Гончаренка, сегодня Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Справка УНН: Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года, народный депутат от партии "Слуга народа", №29 в списке. Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Украина, назначения
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