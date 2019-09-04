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В Донецкой и Луганской областях проведут выездные заседания Комитета по правам человека

В Донецкой и Луганской областях проведут выездные заседания Комитета по правам человека

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проведет выездные заседания в Донецкой и Луганской областях. За такое решение сегодня единогласно проголосовали на заседании комитета, передает корреспондент УНН.

"Прошу проголосовать за проведение выездного заседания 17 и 18 октября на территории Донецкой области, а 20 и 21 октября на территории Луганской области", - сказал председатель комитета, самовыдвиженец Дмитрий Лубинець.

Решение принято единогласно.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Источник: УНН
Теги: Украина, права человека, заседание
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