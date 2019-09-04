МИД о словах президента Словении: Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Стратегическая цель Украины — это полноценное членство в ЕС, также закреплено в Конституции нашего государства, пишет УНН со ссылкой на комментарий прессекретаря министерства Екатерины Зеленко.

“Стратегическая цель Украины — это полноценное членство в ЕС, которое также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС”, — сообщила она.

Екатерина Зеленко также сообщила, что: “Посол Украины в Республике Словения проводит встречи с официальными представителями Любляны с целью информирования о достижениях Украины на пути реализации нашей стратегической цели — членства в ЕС и НАТО”.

Как сообщал УНН, президент Словении предложил Украине особый статус отношений с ЕС вместо полноценного членства.