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Кабмин уволил Супрун - Гончарук

Кабмин уволил Супрун - Гончарук

Ульяна Супрун

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня принял решение об увольнении первого заместителя министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Госпожа Супрун точно так, господин Линчевский также да. Это не какое-то политическое освобождение, просто технически меняется команда в министерстве. То есть зашел новый министр, он будет формировать новую команду ... Госпожа Ульяна осуществляла свои полномочия в статусе первого заместителя, поэтому да, конечно, решение об этом сегодня принято. По собственному желанию они все ушли, поэтому да, это правда", - заявил премьер.

Напомним, 30 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. МЗ возглавила Зоряна Скалецкая.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Ульяна Супрун, увольнение
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