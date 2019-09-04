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Гончарук прокомментировал назначение Верещук представителем в Раде

Гончарук прокомментировал назначение Верещук представителем в Раде

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Народный депутат Ирина Верещук полностью соответствует требованиям на должность представителя Кабинета министров Украины в парламенте. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Назначили народного депутата, которая будет представлять интересы правительства в парламенте. Замечательная женщина, опытная, с юридическим образованием - все, как должно быть. Сейчас мы под нее создадим команду, которая будет заниматься взаимодействием правительства и парламента", - сказал Гончарук.

При этом, он добавил, что сейчас у правительства "замечательные" отношения с парламентом, и эти два органа должны работать, как "одна команда".

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде народного депутата Ирину Верещук.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, нардепы, Алексей Гончарук
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