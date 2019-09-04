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Комитет по правам человека определился с количеством подкомитетов и их руководителями

Комитет по правам человека определился с количеством подкомитетов и их руководителями

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно-оккупированных территорий определился с количеством подкомитетов и лиц, которые их возглавят. За соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании комитета, передает корреспондент УНН.

В комитете единогласно приняли решение о 6 подкомитетах и проголосовали за лиц, которые их возглавлят:

1. Подкомитет по правам человека - Тарас Тарасенко, политическая партия "Слуга народа",

2. Подкомитет по вопросам этнополитики прав коренных народов и национальных меньшинств Украины - Ахтем Чийгоз, политическая партия "Европейская солидарность",

3. Подкомитет по вопросам миграционной политики и гражданства - Вадим Рабинович, политическая партия "Оппозиционная платформа за жизнь",

4. Подкомитет по вопросам гендерного равенства и недискриминации - Нелли Яковлева, политическая партия "Слуга народа",

5. Подкомитет по правам и свободам лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и внутренне перемещенных лиц - Алексей Кузнецов, политическая партия "Слуга народа".

6. Подкомитет по вопросам временно-оккупированных территорий Украины - Константин Касай, политическая партия "Слуга народа".

Напомним, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий проведет выездные заседания в Донецкой и Луганской областях.

Источник: УНН
Теги: комитет, политика, депутаты
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