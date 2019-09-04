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Гончарук: мы хотим максимально открыть Дом правительства, но нам не разрешают

Гончарук: мы хотим максимально открыть Дом правительства, но нам не разрешают

Алексей Гончарук

КИЕВ. 4 сентября. УНН. в Правительстве активно работают над тем, чтобы максимально упростить достув к и в Доме правительства. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас изучаем, мы сейчас активно дискутируем с нашими службами по вопросам безопасности о том, насколько открым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Мы очень хотим открыть все максимально, но не все нам из умных рассуждений позволяют. Я думаю, результат мы увидим в течение недель, потому что мы поручили смоделировать различные сценарии, посмотреть, насколько реалистичными являются угрозы, которые вызывают необходимость всех этих границ. Что уже удалось сделать - мы убрали перегородки между этажами, и здесь теперь не нужно ходить зиг-загами, блуждать по лабиринтам, теперь здесь все просто и прозрачно, на самокате можно кататься свободно", - сказал Гончарук.

Напомним, сегодня Правительство приняло техническое постановление о рейдерстве, которое должно "устранить технические пробелы".

Источник: УНН
Теги: реформы, правительство, Алексей Гончарук
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